Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой в Рустави

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят митинг перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик.

Собравшиеся требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу.

По словам участников митингов, акции будут иметь перманентный характер: они будут продолжаться до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены. "Несколько человек, в том числе журналисты и депутат парламента, в знак солидарности Саакашвили также объявили голодовку", - сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.