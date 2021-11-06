Представитель Госдепа США по энергобезопасности посетит Израиль

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин совершит визит в Израиль 7-8 ноября и посетит Западный берег реки Иордан. Цель поездк – обсуждение вопросов энергетической безопасности. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.

"В рамках визита старший советник Хокстин проведет встречи с израильскими и палестинскими чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить энергетическую безопасность", - говорится в сообщении Госдепа.