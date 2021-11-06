Китайцы испугались голода

Мало что волнует Пекин больше, чем продовольственная безопасность. На протяжении столетий китайцы сталкивались с проблемами нехватки продовольствия для растущего населения. Засухи, наводнения и голод периодически сотрясали Китай, несколько императорских династий было свергнуто в результате бунтов голодных крестьян.

CNN отметает, что на днях очередная попытка правительства развеять опасения по поводу роста цен и наличия продуктов привела к неожиданным последствиям. Официальное обращение министерства коммерции Китая по поводу необходимости запасаться продуктами, спровоцировало волну панических закупок и привело к появлению неистовых спекуляций в сети. В сообщении министерства коммерции говорится, что местные власти должны обеспечить ”необходимый уровень” товаров первой необходимости для населения в зимний период. Власти также должны следить за стабильностью цен на продукты питания, поскольку данный вопрос беспокоит граждан Китая последние несколько недель на фоне экстремально холодной погоды, нехватки энергоресурсов и угроз ограничения поставок на фоне COVID-19.

Но директива, опубликованная в понедельник, серьезно обеспокоила китайцев. Видимо, частично это связано с тем, что в ней содержится призыв к местным властям поощрять семьи к закупкам впрок товаров первой необходимости. Хотя обращение министерства не предназначалось для обычных граждан, многие пользователи сети восприняли его как личное предупреждение. Правительство не призывало нас к закупкам впрок, даже когда началась пандемия COVID-19 в 2020 году, написал в соцсети Weibo (аналог Twitter) один из пользователей на этой неделе.

С тех пор ситуация только усугубилась. На видео, опубликованном в Weibo государственным изданием China News Weekly, запечатлены толпы людей, стоящие в очередях в продовольственных магазинах в Чанчжоу (провинция Цзянсу). Их тележки набиты продуктами и прочими товарами, а полки магазинов пусты.

Продукты питания - очень деликатный вопрос в Китае. В результате Великого китайского голода в конце 1950 - начале 1960-х погибли десятки миллионов человек. Многие жители страны до сих пор помнят о трагедии. И хотя экономика Китая шагнула далеко в перед, опасения по поводу продуктовой безопасности никуда не делись: совсем недавно, например, правительство представило новый план действий, призывающий людей на заказывать больше еды, чем они могут съесть и предписывающий сообщать о ресторанах, которые выбрасывают еду.

Тем не менее напряженность, спровоцированная министерством коммерции, крайне нетипична. Появилось множество спекуляций о том, что призыв к закупкам впрок связан с усилением напряженности между Пекином и Тайбэем. Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, даже несмотря на то, что китайская Коммунистическая партия никогда не управляла островом.

Однако нет никаких подтверждений того, что Китай готовится к неминуемой войне. Но онлайн-паника всё-таки указывает на усиление напряженности, считает Вилли Лэм, помощник профессора факультета истории в Китайском университете Гонконга. ”Она отражает непростую геополитическую ситуацию вокруг Китая и соседних стран”, - сказал эксперт.

Лэм также указал на экономические проблемы, которые усиливают опасения. Энергетический коллапс привел к тому, что некоторые предприятия были вынуждены приостановить производство, а многие семьи какое-то время сидели без электричества. По мнению эксперта, всё это происходило без предварительного уведомления со стороны правительства Китая. ”Люди переживают, что цены на продукты вновь поднимутся, а уровень доверия властям падает”, - добавил Лэм.

Китайское правительство и ряд государственных СМИ попытались развеять опасения по поводу нехватки продуктов питания. Чжу Сяолян, чиновник из министерства коммерции, сообщил на этой неделе в интервью государственному телеканалу CCTV, что продуктов вполне хватает. По его словам, заявление было адресовано местным властям.

Департамент чрезвычайных ситуации провинции Цзянсу признал, что существует обеспокоенность по поводу товаров первой необходимости. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице департамента в WeChat. Но министерство коммерции пояснило, что рекомендации по поводу закупок впрок - обычная практика, направленная на ”повышение уровня осведомленности общества по поводу мер предотвращения кризиса”.

Стремление китайского правительства свести коронавирус на нет, хотя страны по всему миру заново открываются и учатся жить с COVID-19, тоже, скорее всего, сыграло свою роль. Один единственный случай заражения может спровоцировать правительство на действия: могут быть закрыты целые районы, тесты будут проводиться повсеместно, вероятность карантина тоже не исключена.

”Ограничительные меры наверняка повлияют на способность жителей страны ходить в магазины, а также на работу самих магазинов,” - считает Ченджун Пан, специалист Rabobank по сельскохозяйственному сектору Китая.

На прошлой неделе Ван Хунцунь, чиновник из Пекинского муниципального коммерческого бюро, признал, что строгие ограничительные меры могут привести к подорожанию продуктов питания, а также увеличению стоимости транзитных перевозок между регионами. Он напомнил, что цены на некоторые овощи в столице выросли в октябре более чем на 50%.

По словам Лэма, Пекин едва ли изменит курс. Города будут закрыты, если правительство так решит в рамках своей политики борьбы с COVID-19. ”Надо готовиться к тому, что локдауны будут продолжаться, хотя, показатели заболеваемости в Китае гораздо ниже по сравнению с другими странами. Вряд ли Пекин откажется от своей стратегии полной нетерпимости к вирусу”, - сказал эксперт.