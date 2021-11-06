МИД Ирана: страна намерена вернуться к ядерной сделке, без сомнений

Никто не должен сомневаться в серьезности намерений Ирана вернуться к ядерной сделке, акцентировал внимание глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает иранское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Ирана "отметил, что ни в коем случае не надо сомневаться в серьезности намерений Ирана на переговорах по вопросу о необходимости для сторон вернуться к своим обязательствам [по ядерной сделке]", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что главы МИД Ирана и России провели телефонные переговоры, в ходе которых, помимо возвращения Ирана к ядерной сделке, обсудили предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе.