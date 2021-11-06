Юная ставропольчанка стала лучшей в РФ прыгуньей в воду

Воспитанница ставропольской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Стефания Исаева завоевала золото всероссийских соревнований по прыжкам в воду, которые прошли в Пензе.

Администрация города поздравила юную спортсменку с победой.

Городская СШОР № 2 уже более полувека готовит квалифицированных спортсменов. Среди ее учащихся чемпионы и победители первенств Мира, Европы, СССР, России, участники олимпийских игр – Валерий Гончаров, Евгений Кузнецов. Здесь начинал свою карьеру Никита Шлейхер.