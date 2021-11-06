Хабиб оценил появление Махачева в игре UFC 4

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что если российский боец Ислам Махачев продолжит свою победную серию, то получит 5 звезд в игре UFC 4.

"Когда вырастешь, тебе тоже дадут 5 звезд. Пока учись, братишка", — написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, бой Ислама Махачева и новозеландца Дэна Хукера состоялся на турнире UFC 267 30 октября. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, заставивший оппонента сдаться. Теперь на счету Махачева 21 победа в 22 поединках впрофессиональных смешанных единоборствах. Хукер провел 32 боя, 11 из которых завершились поражением.