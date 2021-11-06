Породу дагестанских овец улучшат для повышения продукции

В Дагестане выведут новую породную группу местной породы овец, улучшив ее продуктивные качества за счет привития свойств породы российского мясного мериноса. Об этом сообщил врио замглавы правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"На двух племенных заводах и на одном племенном репродукторе республики идет процесс улучшения дагестанской горной породы овец путем "прилития крови" породы российский мясной меринос, которая выведена на территории Ставропольского края. Это будет новая породная группа. Мы уже получили помеси первого и второго поколения - и те, и другие опережают своих сверстников по среднесуточному привесу на 150-200 г в сутки, а по настригу шерсти - на 1,5-2 кг. Это очень существенно", - приводит слова Абдулмуслимова ТАСС.

Он отметил, что работа по выведению новой породы овец завершится в течение двух-трех лет. "Сейчас идет закрепление тех лучших продуктивных качеств, которые мы вывели на помесях первого и второго поколений", - добавил замглавы правительства.

По словам Абдулмуслимова, новая породная группа сохранит несколько качеств дагестанской горной породы: выносливость и приспособленность к высокогорным пастбищам