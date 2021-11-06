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Привитые граждане смогут отдохнуть в Крыму без ПЦР-тестов

Привитые граждане смогут отдохнуть в Крыму без ПЦР-тестов

Отели Крыма примут вакцинированных туристов без наличия ПЦР-теста, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

В документе сообщается, что привитым от COVID-19 отдыхающим достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации или предъявить соответствующий QR-код.

Изменения вступают в силу с 8 ноября.

Ранее в Крыму отказались от продления режима нерабочих дней. При этом введенные ранее антикоронавирусные ограничение продолжат действовать.

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