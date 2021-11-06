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МИД Азербайджана призвал Армению ответить за загрязнение окружающей среды

МИД Азербайджана призвал Армению ответить за загрязнение окружающей среды

Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

"Азербайджан привержен восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях и обеспокоен тем, что армянская оккупация нанесла этим землям большой ущерб", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Армения должна ответить за загрязнение среды "как перед азербайджанцами, так и перед армянами".

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