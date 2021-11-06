Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Сергей Лавров Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону перспективы возобновления переговоров по ядерной сделке в Вене, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как отметили в МД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - сказано в сообщении.

Помимо этого, главы МИД обсудили предстоящий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе.

Напомним, переговоры в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.