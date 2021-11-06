Помощник президента РФ Эдельгериев провел встречу с Джоном Керри

Специальный представитель президента России по климату Руслан Эдельгериев встретился со своим американским коллегой Джоном Керри на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Он отметил, что переговоры прошли в продуктивной атмосфере, а также сообщил о еще одной встрече на следующей неделе.

"Да, вчера была встреча, и запланирована еще одна на следующей неделе. Обсуждали метан, двустороннее сотрудничество по климату и ожидания от конференции. Атмосфера была продуктивной", - приводит слова Эдельгериева ТАСС.

Спецпредставитель подчеркнул, что стороны "наметили дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату" на основе двустороннего заявления о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года.

"Но требуются дальнейшие консультации с заинтересованными органами власти как в России, так и в США", - добавил он.