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При столкновении автобуса с троллейбусом в Алматы пострадали семь человек

При столкновении автобуса с троллейбусом в Алматы пострадали семь человек

В Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана произошло столкновение автобуса с троллейбусом, семь человек были госпитализированы.

Троллейбус №5 двигался по проспекту Абылай хана. Внезапно в него на полном ходу влетел автобус №48, который проехал на красный свет.

Избежать удара троллейбусу не удалось. Автобус выехал на встречку и уперся в бордюр, сообщает "Спутник-Казахстан".

В результате происшествия пострадали пять пассажиров и два водителя.

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