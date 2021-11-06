При столкновении автобуса с троллейбусом в Алматы пострадали семь человек

В Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана произошло столкновение автобуса с троллейбусом, семь человек были госпитализированы.

Троллейбус №5 двигался по проспекту Абылай хана. Внезапно в него на полном ходу влетел автобус №48, который проехал на красный свет.

Избежать удара троллейбусу не удалось. Автобус выехал на встречку и уперся в бордюр, сообщает "Спутник-Казахстан".

В результате происшествия пострадали пять пассажиров и два водителя.