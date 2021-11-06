Чечня откажется от нерабочих дней

Режим нерабочих дней в Чечне не будет продлен, сообщил замглавы правительства республики Хож-Бауди Дааев.

"Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя", - приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что глава региона Рамзан Кадыров подписал указ о сохранении ряда антиковидных ограничений. Так, работа кафе и ресторанов, торговых центров при наличии у посетителей QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медотвод.

Помимо этого, в Чечне сохраняется запрет проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.