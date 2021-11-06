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Махмуд Аббас прилетит в Россию

Махмуд Аббас прилетит в Россию

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит с официальным визитом Москву 23 ноября, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Президент Палестины Махмуд Аббас посетит столицу России Москву 23 ноября. В ходе этого визита президент Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным", - приводит слова аль-Малики РИА Новости.

Предстоящую встречу подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. Такая встреча готовится", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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