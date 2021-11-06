Еще одна канатка появится на курорте "Ведучи"

Объявлен конкурс на право заключения договора на поставку комплектов технологического оборудования канатной дороги для чеченского горнолыжного курорта "Ведучи".

Цена контракта от АО "Курорты Северного Кавказа" составит не более 721,4 млн рублей. Контракт подразумевает поставку комплектов техоборудования для канатной дороги VL 2. Заявки на конкурс принимаются до 18 ноября.

Ранее конкурс КСК на договор на поставку комплектов оборудования двух канатных дорог VL 4 и VL 5 на курорте "Ведучи" выиграло совместное предприятие "Ростеха" и швейцарского производителя канатных дорог Bartholet ООО "РТ-Бартолет".

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года, к 2025 году на нем будут открыты 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км.