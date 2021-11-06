Мирзиёев объявил новую стратегию развития Узбекистана

Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность главы республики, поклявшись "неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан", сообщает Центризбирком.

В церемонии инаугурации приняли участие депутаты, общественные и политические деятели, работники дипломатических представительств и журналисты.

В своей речи Шавкат Мирзиеев сообщил о новой стратегии развития Узбекистана.

В первую очередь глава государства обещал сконцентрироваться на реализации концепции "Новый Узбекистан", в рамках которой особое внимание будет уделяться обеспечению благополучия каждого жителя республики вне зависимости от религии, национальности и языка.

"Для этого мы укрепим роль и ответственность местных органов власти в решении проблем на местах. С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы", - цитирует Мирзиеева пресс-служба Минздрава.

По словам узбекского лидера, в настоящее время основной задачей является обеспечение более тесного взаимодействия "махаллей" с хокимиатами, для чего в каждой "махалле" назначат своего помощника хокима, который будет отвечать за создание рабочих мест, борьбу с бедностью и духовно-воспитательную работу. Для расширения финансовых возможностей хокимиатов и "махаллей" будет сформирован отдельный фонд.

Президент также рассказал о своей нацеленности на продуктивную работу и конкретные результаты.

"Я повторю то, что сказал пять лет назад, то есть в первые дни, когда я начал свою президентскую карьеру: мне не нужны фальшивые и громкие заявления. Сухие и лживые высказывания, пустые цифры в документах – это будет только обман самих себя. Нам нужны идеи и мысли, практические предложения и инициативы, конкретные результаты, которые принесут пользу нашей общей работе и усилиям. Другого пути я категорически не приемлю", - подчеркнул Мирзиеев.

Глава государства напомнил, что в ходе предвыборной компании были отмечены новые планы социально-экономического, культурного и образовательного развития каждого региона, которые будут реализовываться на протяжении многих лет.

Помимо этого, лидер страны выступил против цензуры и давления на работников средств массовой информации.

"Должностные лица государственных органов и организаций стремятся воспрепятствовать деятельности СМИ, ввести цензуру, оказать давление на редакции, а также вымогать у них материальные и технические средства", - сказал он.

Мирзиеев добавил, что сейчас предпринимаются необходимые меры по обеспечению свободы слова и печати, а журналистов и блогеров будут защищать закон и президент.