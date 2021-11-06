Меняйло не продлил режим нерабочих дней в Северной Осетии

Северная Осетия выйдет из режима нерабочих дней 8 ноября, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"У нас 7 ноября заканчивается нерабочая неделя, объявленная указом президента России. С 8-го числа рабочая неделя", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что для невацинированных жителей республики старше 60 лет вводится самоизоляция. Старшеклассники и студенты вузов продолжат дистанционное обучение, а ученики начальных классов вернутся к очным занятиям.

Помимо этого, до 1 декабря запрещена работа банкетных залов и залов торжеств, а посещение торговых центров, непродовольственных рынков и салонов красоты возможно только при наличии QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании.