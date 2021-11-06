Новая стычка произошла на киргизско-таджикской границе

Машину киргизского пограничника забросали камнями военные из Таджикистана, сообщает пресс-центр Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

"В Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что таджикские военные попытались задержать киргизского пограничника, но этого им сделать не удалось.

"Военнослужащий ПС ГКНБ КР не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла. По данному факту будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Киргизии по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям", - добавили в пресс-центре.