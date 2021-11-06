Мужчина подстрелил росгвардейца в поезде "Москва-Адлер"

Пассажир поезда "Москва-Адлер" ранил сотрудника полиции и росгвардейца после того, как закрылся в купе и начал стрелять из пассажирского пистолета. Об этом сообщила представитель СУСК России по Тульской области.

В ночь на субботу мужчина, находясь в неадекватном состоянии, заперся в купе. На станции Тула вызвали полицейских. Пассажир произвел несколько выстрелов из травмата и ранил сотрудника в руку. По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Также стрелок ранил одного из сотрудников сотрудников СОБРа управления Росгвардии.

"Стрелял он и в сотрудника линейного отдела полиции, и в росгвардейца. И попал в обоих. Тяжесть повреждений нам даст только экспертиза", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам представителя ведомства, будут оценены действия пассажира в отношении пострадавших.

Стоит добавить, что пассажиры при инциденте не пострадали.