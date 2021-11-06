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Поездка на такси обошлась жителю Нур-Султана в 550 тыс тенге

Поездка на такси обошлась жителю Нур-Султана в 550 тыс тенге

Житель Нур-Султана лишился золотых часов после поездки в такси, сообщает департамент полиции столицы Казахстана.

Было установлено, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения возвращался из гостей на такси. По дороге мужчина заснул, а таксист украл у пассажира золотые часы марки "Яшма" за 550 тыс тенге.

Водитель был задержан после того, как пассажир обратился в полицию с заявлением о пропаже дорогих часов. Таксист полностью признал свою вину.

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