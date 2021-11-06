В России обновлен рекорд по числу заболевших COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 41 335 случаев заболевания, умерли за сутки 1 188 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 671 (11,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 6 880, в Петербурге - 3 138, в Московской области – 3 085. В Крыму новых случаев 776, в Ставропольском крае - 486, в Краснодарском крае - 309, в Дагестане - 163, в Кабардино-Балкарии - 135, в Чечне - 114, в Северной Осетии - 104, в Карачаево-Черкесии - 85, в Ингушетии - 82, в Адыгее - 79.

Суточный прирост составил 0,47%, общее число инфицированных россиян достигло 8 755 930 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 29 201 человек, за весь период - 7 535 172 человек.

Умерли за сутки 1 188 пациентов, с начала пандемии - 245 635 человек.