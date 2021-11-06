В СГБ Грузии считают, что Саакашвили готовит госпереворот

Представитель Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе заявил, что бывший глава государства Михаила Саакашвили из тюрьмы руководит государственным переворотом в стране.

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений. Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы", - цитирует Мгеладзе ТАСС.

Он также отметил, что протестующие собираются блокировать здания парламента, администрации правительства, президентской администрации, Минюста, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к руставской тюрьме. По словам Мгеладзе, в акциях протеста могут принять участие бывшие работники силовых ведомств, а оппозиция рассчитывает привлечь на свою сторону и действующих силовиков.