В КЧР не будут продлевать режим нерабочих дней

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил об окончании режима нерабочих дней с 8 ноября и сохранении введенных ранее ограничений.

"С понедельника, с 8 ноября, возобновляют учебу в очном формате школьники и студенты колледжей. Откроются детские сады. Вузы будут сочетать очно-дистанционный формат работы. При этом обращаю ваше внимание на то, что в республике сохраняются все ограничения, введенные в указе от 26 октября", - написал он на своей странице в Instagram..

Также он подчеркнул, что введенные ранее антиковидные ограничения будут сохранены. В республике остаются под запретом проведения массовых мероприятий, сохраняются QR-коды, кафе и рестораны будут работать только днем.

"Сохраняется масочный режим, который мы продолжим контролировать, а также поручение о переводе 30% сотрудников на удалённую работу", - добавил глава КЧР.