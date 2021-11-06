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В Новороссийске женщина за три месяца прописала 44 мигранта

В Новороссийске женщина за три месяца прописала 44 мигранта

Полиция задержала жительницу Новороссийска по подозрению в легализации мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что за три месяца женщина оформила 44 уведомления о прибытии иностранных граждан в своем доме в Новороссийске.

При проверке было установлено, что местная жительница оформила мигрантов без предоставления им реального жилья.

В пресс-службе отметили, что женщине необходимо явиться по первому же требованию правоохранительных органов. Ей грозит три года лишения свободы.

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