В Новороссийске женщина за три месяца прописала 44 мигранта

Полиция задержала жительницу Новороссийска по подозрению в легализации мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что за три месяца женщина оформила 44 уведомления о прибытии иностранных граждан в своем доме в Новороссийске.

При проверке было установлено, что местная жительница оформила мигрантов без предоставления им реального жилья.

В пресс-службе отметили, что женщине необходимо явиться по первому же требованию правоохранительных органов. Ей грозит три года лишения свободы.