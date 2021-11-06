Хикмет Гаджиев сравнил Агдам с Хиросимой

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир без COVID-19", заявил, что освобожденный от оккупации город Агдам напоминает Хиросиму. Об этом сообщает собственный корреспондент "Вестника Кавказа" в Баку.

Он также рассказал о повсеместных разрушениях на освобожденных территориях Азербайджана.

"Мы знали о разрушениях, но не думали, что они будут настолько масштабными. Агдам напоминает Хиросиму. Армения ничего не добилась за эти 30 лет оккупации. Теперь нужно менять ситуацию. Азербайджан готов к этому. Если мы изменим ситуацию и восстановим мир, то от этого выиграет весь регион", - подчеркнул Гаджиев.

Напомним, что VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", организованный Международным центром Низами Гянджеви под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева стартовал накануне и продлится до 6 ноября. По традиции в нем участвуют политики высокого уровня из более 40 стран мира, включая экс-президентов и экс-премьер-министров, а также члены международных и неправительственных структур.