Мирзиеев во второй раз стал президентом Узбекистана

Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев официльно вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла на совместном заседании обеих палат парламента республики.

Руководитель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана. Затем вновь избранный лидер страны принес присягу на конституции и Коране,

обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности".

"Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем своим соотечественникам, переизбравшим меня президентом Республики Узбекистан, и отдаю дань уважения нашему трудолюбивому, благородному и толерантному народу", - приводит слова Миризеева РИА Новости.

Помимо этого, он также выразил благодарность другим участникам президентских выборов.

Напомним, что Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана, набрав 80,12% голосов.