44 дня Отечественной войны Азербайджана: день сорок второй, 7 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью и утром сорок второго дня войны, 7 ноября, истощенные артиллерийские соединения оккупационных войск Армении обстреливали последними снарядами населенные пункты Тертерского и Агджабединского районов, а также Агдамского района. Была полностью ликвидирована военная часть армянского спецназа.

Утро было объявлено об освобождении 16 сел сразу в 6 районах Азербайджана, освободительная азербайджанская армия вошла в Ходжалинский район. Бои за продвижение к Ходжавенду продолжались весь день.

В ответ Ереван продолжил распространять фейки об ударах по Шуше, которая к этому моменту почти полностью была освобождена азербайджанским спецназом без использования артиллерии и беспилотников. Были опровергнуты фейки об уничтожении азербайджанской колонны под Лачином и об обстреле армянского села Давид Бек.

Стало известно о ликвидации под Шушой нескольких офицеров оккупационных войск Армении. Оккупанты Карабаха попросили о помощи у армян, проживающих в Абхазии.

После 16:00 Армения совершила третий теракт в Барде. В Баку подчеркнули, что Ереван продолжает совершать военные преступления против мирного населения.

Вечером были представлены видеодокументы о катастрофическом состоянии освобожденных сел Джебраильского района. Оккупанты понесли серьезные потери на Агдамском направлении фронта.

Были опубликованы неофициальные сообщения об освобождении Шуши. Минобороны Армении признало тяжелые бои под Шушой. Появились слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Поздно вечером при попытке отступить от Агдама к Ханкенди была разгромлена оккупационная военная колонна. В ночь на воскресенье российские СМИ сообщили не только об освобождении Шуши, но и о бегстве из Ханкенди остатков оккупантов, сепаратистов и незаконных поселенцев.

Таким образом, в сорок второй день войны поражение Армении осталось лишь вопросом времени. Обстрелы населенных пунктов Азербайджана свелись до минимума, хотя и была предпринята попытка еще раз обстрелять Барду. Теперь война велась в большей степени на страницах СМИ, где информационное поле атаковала армянская фабрика фейков. Шуша была де-факто освобождена от оккупации, освободительная азербайджанская армия вошла в Ходжалинский район Азербайджана. С оккупированной земли в Армению бежали все, кто мог.