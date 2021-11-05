В Иран впервые с начала пандемии прибыли российские туристы

В Иран накануне впервые с начала пандемии прибыли иностранные туристы – пандемический туристический сезон в республике открыли россияне.

Как рассказал замглавы Минтуризма Ирана Али Асгар, это стало возможным благодаря возобновлению выдачи туристических виз в ИРИ и согласованию инструкций для туристов.

"Первая группа иностранных туристов прибыла в Иран из России после положительного голосования штаб-квартиры борьбы с коронавирусом о начале выдачи туристических виз", - приводит слова Асгара ИРНА.

Асгар обратил внимание, что инструкции для туристов созданы для того, чтобы прибывающие в 31 провинцию Ирана гости могли должным образом отдохнуть. "Готовится необходимая инфраструктура для надлежащего приема прибывающих туристов", - поведал замминистра.