Кубанские кинотеатры будут закрыты до 14 ноября

В Краснодарском крае до 14 ноября включительно не будут работать все кинотеатры сети "Монитор".

Решение принято в связи с тем, что в регионе до 14 ноября приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

Закрыты будут все кинотеатры "Монитор", а также "Радуга" в Геленджике, Cimax в Лабинске, CityStars в Сочи и в Адлере.

Деньги за билеты, приобретенные ранее, будут возвращены в полном объеме.