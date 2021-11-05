Пушкинский музей проведет Международный инклюзивный фестиваль в восьми городах

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина проведет с 15 по 28 ноября V Международный инклюзивный фестиваль - "Карта уязвимости". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Он свяжет сразу восемь городов - Москву, Владикавказ, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Томск.

Фестиваль пройдет в онлайн и офлайн форматах, а также примет форму журнала, где будет собрана документация проектов, переосмысляющих инаковость, включение и разнообразие и реализованных в разные годы в Пушкинском музее и его филиалах.

В фестивале примут участие международные и российские профессионалы, которые поговорят о тенденциях и практиках работы с новыми аудиториями культуры, с новыми нарративами и инструментами коммуникации. В частности, участниками фестиваля станут директор пинакотеки Брера Джеймс Брэдберн, директор Венского Музея истории искусств Сабине Хааг, директор музея современного искусства в Ганновере Райнхард Шпилер и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут мероприятия с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием, состоятся встречи в постоянной экспозиции для детей с особенностями развития и ряд других.