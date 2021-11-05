Зачем Киргизии турецкие дроны

На прошлой неделе Киргизия подписала соглашение о закупке турецких вооруженных дронов, сообщили Middle East Eye два турецких источника, знакомых с вопросом. Как уже сообщал "Вестник Кавказа" в материале "Киргизские офицеры учатся управлять Bayraktar TB2", председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что Бишкек решился на покупку, но никаких подробностей не озвучил.

Неизвестно, какое количество дронов в итоге получит Киргизия. По сообщениям, Бишкек уже заказал три БПЛА TB2, произведенных частной турецкой компанией Bayraktar. В последнее десятилетие Турция постепенно наращивает связи с Киргизией: Анкара стала четвертым по величине инвестором центральноазиатского государства, а объем торговли достиг $500 млн. В 2019 году Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) вложило в развитие страны около $25 млн. ”Турция расширяет свою зону влияния в Центральной Азии,” - считает Мехмет Озкан, профессор Стамбульского Национального университета обороны. По его мнению, расширение не есть попытка создать новый фронт против России и Китая. Наоборот, по словам эксперта, ”в отношениях между Турцией и Центральной Азией намечается новая динамика, в рамках которой взаимосвязанность и военное сотрудничество выгодно для обеих сторон”.

В последние годы турецкие дроны стали популярны на международном рынке. Ими заинтересовались такие страны как Украина, Польша и даже Великобритания. Турецкие дроны добрались и до африканских берегов. См. "Турецкие дроны пользуются все большим спросом". Интерес Турции к Центральной Азии не нов. После распада СССР в 1991 году Турция одной из первых признала независимость центральноазиатских стран. Анкара строит мечети, восстанавливает исторически значимые места, открывает школы, создает студенческие программы обмена и призывает турецких инвесторов вкладывать средства в регион.

В своей политике Турция делает упор на языковые, исторические, культурные и религиозные связи. Тем не менее без проблем не обходится: Анкара не отменила визовые требования для жителей региона и столкнулась с критикой со стороны ряда тюркских государств в связи со своей позицией по отношению к религиозному лидеру Фетхуллаху Гюлену и его последователям, которые руководят школами, предприятиями и имеют связи с высокопоставленными чиновниками в Центральной Азии. Источник, близкий министерству обороны Турецкой Республики, признал, что прежний подход, в рамках которого Анкара позиционировала себя в качестве ”старшего брата” центральноазиатских стран, был ошибочным. ”Конечно, Анкара по-прежнему подчеркивает важность исторической и религиозной общности. Но новая эра отношений ознаменована расширением двустороннего партнерства”, - источник рассказал в интервью Middle East Eye. Озкан напомнил о том, что Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией: ”Использование вооруженных дронов и безусловная поддержка азербайджанского правительства со стороны Турции привели к тому, что другие тюркские страны осознали, насколько полезной может быть Анкара для уравновешивания влияния других международных игроков, в частности, России и Китая”.

Продажа вооруженных БПЛА сигнализирует об изменениях в двусторонних отношениях. Туркменистан тоже заинтересован в TB2. На военном параде, посвященном 30-летию со дня обретения независимости страной, были продемонстрированы турецкие дроны. Но продажи вооруженных беспилотников могут сказаться на отношениях центральноазиатских государств с другими региональными партнерами. Ни Турция, ни Киргизия не сделали официального заявления о покупке БПЛА из-за беспокойства Китая в связи с военным сотрудничеством двух стран. Китай упорно поддерживает Таджикистан в его территориальном споре с Киргизией. В Душанбе говорят о строительстве военной базы на своей территории за счет китайских средств, а также о том, что контроль над уже существующей китайской военной базой передан Пекину.

Дроны откроют новую главу в регионе?

Киргизия стала первой страной в Центральной Азии, которая добавит турецкие дроны в свой арсенал. ”В Центральной Азии понимают, что Запад уже не так могущественен, как раньше. Поэтому они находятся в поисках альтернативной силы, которая сможет уравновесить Россию и Китай”, - считает Озкан. Однако, как полагает Андрэа Шмитц, сотрудница берлинского аналитического центра ”Институт международных отношений и безопасности”, ”укрепление связей между Турцией и Киргизией баланс сил значительно не изменит”, поскольку Бишкек серьезно зависит от России и Китая в плане экономики и обороны.

Хотя Шмитц и считает, что продажа дронов не окажет особого влияния на региональную геополитику, напряженность на границе между Киргизией и Таджикистаном может усилиться. Две страны находятся в состоянии локальных конфликтов уже более трех десятилетий из-за спорного приграничного региона, Баткенской области, где сосредоточены важные водные ресурсы.

Тимур Уманов, сотрудник Московского центра Карнеги уверен, что решение Бишкека приобрести боевые дроны у Турции связано и с внутренней политикой страны. По его словам, киргизский президент Садыр Жапаров пытается изменить внешнеполитический курс государства после приграничных столкновений с Таджикистаном: ”Жапарову необходимо восстановить репутацию, в том числе и за счет проведения более жесткой и агрессивной внешней политики”.