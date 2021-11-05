Минюст Грузии: "голодающий" Саакашвили на самом деле ест каши и пьет соки

Как сообщил сегодня глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, экс-президент Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в руставской тюрьме, на самом деле ест каши и пьет соки.

"Он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - рассказал министр, подчеркнув, что Саакашвили ест и пьет, а не голодает, чувствует себя совершенно нормально.

Брегадзе отметил, что Саакашвили может быть госпитализирован только в тюремную больницу, поскольку в гражданской, как того требует сам заключенный и его адвокаты, будет тяжело обеспечить его безопасность.