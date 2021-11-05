Россия выступила за сохранение юрисдикций Азербайджана и Армении на их дорогах

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук прибыл сегодня в Ереван для переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их встреча была посвящена процессу разблокирования региональных коммуникаций.

Прежде всего он подчеркнул, что Россия выступает за сохранение юрисдикции Азербайджана на всех азербайджанских дорогах и юрисдикции Армении – на армянских.

"Сегодня мы имеем отличное представление о реальном состоянии дорог. Опираясь на эти данные, как нам кажется, мы сможем найти конкретные решения. Они основываются на том, что дороги будут под юрисдикцией той стороны, по территории которой они проходят", - приводит его слова ТАСС.

Никол Пашинян, в свою очередь, поддержал открытие транспортного маршрута между Нахчываном и Зангиланом. "Железные дороги, существовавшие в советское время, должны быть восстановлены, как и автомобильные дороги, в том числе связывающие Нахичеванскую автономную республику с Азербайджаном", - сказал он.