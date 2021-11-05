РЖД опровергли фейк о блокаде угольного транзита из Казахстана

Пресс-служба холдинга РЖД опровергла сегодня заявление депутата Верховной Рады Андрея Геруса о блокаде транзита угля из Казахстана на Украину. В холдинге подчеркнули, что никакие грузоперевозки из Казахстана не ограничиваются.

"В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет", - приводит сообщение РЖД ТАСС.

Статистика подтверждает информацию РЖД, так как за первые 10 месяцев этого года Казахстан перевез по российским железным дорогам 6,8 млн т угля, что является рекордом такого транзита.