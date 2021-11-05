В Баку презентовали "Ковровую карту Карабаха" – ковер "Победа"

Сегодня в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку в рамках проекта "Ковровая карта Карабаха" состоялась презентация ковра "Победа", а также гобелена "Шуша". Ковер "Победа" соткали сотрудники музея, а гобелен "Шуша" создал заслуженный художник АР Адиль Шихалиев.

Мероприятие началось с минуты молчания о павших на фронте шехидах, отдавших жизни за освобождение земли Азербайджана от оккупации.

Директор музея Ширин Меликова рассказала о том, как за время Отечественной войны Азербайджана была составлена интерактивная "Ковровая карта Карабаха", призванная популяризовать карабахские ковры. На основании этой карты и был соткан ковер "Победа".

Ковер включает в себя орнаменты знаменитых ковровых композиций разных карабахских районов, также в нем отображены знаменитые слова президента Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан!". Ковер был соткан за три месяца и спользованием нитей 48 цветов.

Гобелен "Шуша", в свою очередь, является триптихом, на центральной части которого Шуша изображена до оккупации – колыбель карабахского искусства. Одна из боковых сторон посвящена ее освобождению, другая – послевоенному пейзажу освобожденной Шуши.

Ковер "Победа" был торжественно срезан со станках с соблюдением древних традиций.