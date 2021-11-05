Саакашвили пообещал "не умереть назло врагам"

Адвокат экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего 6-летний срок в руставской тюрьме, Бека Басилая передал сегодня оппозиции послание своего подопечного. Отметив, что голодающий Саакашвили очень слаб и "непривычно не энергичен", Басилая озвучил призыв провести как можно больше акций протеста, чтобы их не могла подавить полиция.

"Лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии", - приводит сообщение экс-президента Грузия Онлайн.

"Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов", - заявил из заключения Михаил Саакашвили.

При этом у него оказались устаревшие сведения о планах на протесты: в послании сказано о необходимости собраться завтра в Тбилиси, в то время как оппозиция перенесла основной митинг непосредственно к его тюрьме в Рустави.