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Выставка в честь победы Азербайджана в Карабахской войне открылась в Бонне

Выставка в честь победы Азербайджана в Карабахской войне открылась в Бонне

В Бонне на площади перед штаб-квартирой ООН открылась выставка "Карабах – это Азербайджан!", организованная в честь грядущей годовщины победы освободительной азербайджанской армии в Карабахской войне.

Выставка стала частью информационной акции Государственного комитета по работе с диаспорой и германо-азербайджанского Дома культуры в Кельне.

На выставке представлены фотодокументы актов вандализма, совершенных армянскими националистами за три десятилетия оккупации земли Азербайджана.

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