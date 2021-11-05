Выставка в честь победы Азербайджана в Карабахской войне открылась в Бонне

В Бонне на площади перед штаб-квартирой ООН открылась выставка "Карабах – это Азербайджан!", организованная в честь грядущей годовщины победы освободительной азербайджанской армии в Карабахской войне.

Выставка стала частью информационной акции Государственного комитета по работе с диаспорой и германо-азербайджанского Дома культуры в Кельне.

На выставке представлены фотодокументы актов вандализма, совершенных армянскими националистами за три десятилетия оккупации земли Азербайджана.