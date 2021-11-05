Образование в Ингушетии выходит из карантина

Как сообщили сегодня в Минобрнауки Ингушетии, с 8 ноября в детских садах, школах и колледжах республики возобновляется очное обучение – разумеется, при соблюдении норм эпидемиологической безопасности.

Как пишет Интерфакс, речь идет лишь об организациях, подчиненных Минобрнауки Ингушетии.

Также возвращаются к очному обучению в Ингушском государственном университете. "Преподаватели выполняют свои должностные обязанности на рабочих местах в зданиях ИнгГУ, за исключением работников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания или медицинский отвод от вакцинации, которые работают в дистанционном формате", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее было принято решение не продлевать режим нерабочих дней в Ингушетии.