Меркель получила на прощание медаль Вальтера Ратенау

Сегодня в атриуме Deutsche Bank в Берлине уходящей в отставку канцлеру Германии Ангеле Меркель была вручена медаль Вальтера Ратенау. Медаль ежегодно присуждается Институтом Вальтера Ратенау за вклад в мировую дипломатию, ее обладателями являются, к примеру, покойный президент Израиля Шимон Пересен, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и экс-председатель Евросовета Дональд Туск.

Зампред правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор в поздравительной речи заявил, что внешняя политика всегда была сильной стороной Ангелы Меркель, отметив и ее роль в урегулировании миграционного кризиса в ЕС, и умение добиваться переговоров глав государств для решения конфликтов. Фон Рор напомнил слова экс-президента США Барака Обамы о "мудром прагматизме" и "моральном компасе в сложных решениях" Ангелы Меркель.

Известный историк Кристофер Кларк напомнил, что Меркель работала с четырьмя американскими, четырьмя французскими и двумя российскими президентами, а также двумя китайскими лидерами и четырьмя британскими премьер-министрами. "В какой-то степени вы воплощаете современную историю Германии и международной политики", - заключил он.