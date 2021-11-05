2600-летее наследие турецких евреев

Принято считать, что история турецких евреев началась во времена испанской инквизиции в 1492 году, но согласно новым данным, на территории Турции евреи появились 2600 лет назад. Открывшаяся в Стамбуле выставка ”Еврейская идентичность, высеченная в камне” призвана познакомить зрителей с историей евреев, проживавших на территории современной Турецкой Республики.

Как сообщает Анатолийское Агентство со ссылкой на куратора выставки Чигдем Онер, местом проведения выставки выбрана стамбульская синагога Зульфарис – здесь собраны артефакты, подтверждающие, когда именно евреи поселились на территории Анатолии. ”Я работаю над докторской диссертацией, изучаю древние синагоги",- сказала Онер, еврейка сефардского происхождения, работающая в Институте изучения средиземноморских цивилизаций Университета Акдениз. Она работает на раскопках древнего города Фаселиса, расположенного на территории провинции Анталья. "Там полно разных надписей, надгробных камней. Мы решили, а почему бы не показать их всем остальным? Так и появилась идея создания выставки”, - добавила Онер, которая в прошлом работала архитектором.

Нисья Ишам Аллови, директор Музея турецких евреев Фонда 500-летия рассказала, что выставка призвана рассказать историю проживавших в Анатолии иудеев посредством артефактов, найденных во время раскопок. Подчеркнув, что специально для выставки были созданы 3D-модели синагог разных исторических периодов, Аллови сказала: ”Своей выставкой мы подтверждаем, что евреи проживали в Анатолии еще 2600 лет назад. Они прибыли сюда после разрушения Храма Соломона, в VI веке до н.э”. Пришедшие 2600 лет назад в Анатолию евреи расселились в древних анатолийских и фракийских городах и занимались в основном торговлей. Археологи обнаружили могильные плиты, надписи, артефакты, а также руины синагог, подтверждающие раннее иудейское присутствие в регионе.

Очередная находка: синагога в Сиде

На выставке представлены артефакты еврейской культуры, процветавшей в регионе. Помимо синагоги в прибрежном городе Сиде (провинция Анталья), которая была обнаружена совсем недавно, экспозиция рассказывает о синагогах в Андриаке и Лимире (также в провинции Анталья), Сарды (в провинции Маниса), Приене и Милете (в провинции Айдын). Среди экспонатов 3D модели-предложения по восстановлению сооружений.

Онер отметила, что на выставке публике впервые была представлена синагога в Сиде: ”Раскопки до сих пор продолжаются. Нам известно, что в древнем городе Фаселис было расположено еврейское поселение. У нас есть соответствующие документы, но мы пока ничего не обнаружили. Может быть, когда эта выставка закончится, уже в следующем году нам удастся найти что-нибудь новое”. Онер надеется, что ее работа вдохновит исследователей ”по-другому взглянуть на историю”.

Сильвио Овадья, управляющий в Музее турецких евреев подчеркнул важность синагоги Зульфарис, выбранной в качестве места проведения выставки. Он напомнил, что изначально музей находился в синагоге, но в 1992 году он был перенесен в многолюдный стамбульский район Галата. ”Занимаясь организацией выставки, мы пришли к выводу, что синагога - просто идеальная локация для её проведения. Пространства здесь не так много, но место историческое, как раз то, что надо для экспозиции”, - сказал управляющий музеем.

Тысячи, а не сотни лет

Напомнив, что на выставке представлены артефакты из пяти синагог, Овадья сказал: ”Широко распространено мнение, что история османских и турецких евреев началась в эпоху испанской инквизиции в 1492 году”. Но на самом деле еврейские общества проживали на территории Турции с незапамятных времен. При этом многие изгнанные из Испании и Португалии евреи приветствовали в Османской империи в XV веке. В Стамбуле до сих пор живет большая еврейская община. По словам Овадьи, тот факт, что организация, которую он возглавляет, носит название ”Фонд 500-летия” усиливает заблуждение о том, что евреи пришли в Турцию всего пять веков назад. ”С помощью выставки мы хотим изменить существующий дискурс. Мы попытались пролить свет на историю османских и турецких евреев, которые проживали на территории Анатолии в течении 2600 лет”, - добавил Овадья.