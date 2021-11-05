Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с годовщиной победы в Карабахской войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил сегодня письмо от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с поздравлениями по случаю грядущей годовщины победы в Карабахской войне.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН. Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны", - сказано в письме Токаева.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан "продолжит уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, а казахско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах наших народов". "Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, новых свершений в ответственной государственной деятельности, братскому Азербайджану – благополучия и процветания!", - заключил он.