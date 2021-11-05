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В Ереване множится число жертв "Ташир пиццы"

В Ереване множится число жертв &quot;Ташир пиццы&quot;

Как сообщили сегодня в Минздраве Армении, выросло число жителей Еревана, отравившихся в "Ташир пицце" – сейчас госпитализированы 44 посетителя этого кафе.

Как пишет Спутник-Армения, в Минздраве призвали всех, кто ел в заведениях "Ташир пиццы" в последние два дня, немедленно звонить в "скорую помощь" в случае появления первых признаков отравления.

Напомним, что ранее было известно лишь о 15 ереванцах, включая детей 10 и 13 лет, пострадавших от приготовленной с нарушениями еды "Ташир пиццы". Почти все они отравились в кафе на Северном проспекте.

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