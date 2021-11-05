В США раскрыли тайну столкновения атомной подлодки с горой

ВМС США опубликовали сегодня результаты расследования обстоятельств столкновения 2 октября атомной подводной лодки USS Connecticut с не отмеченной на картах подводной горой. Как оказалось, боевая машина едва не стала глубоководным аналогом "Титаника" из-за непрофессионализма ее гидроакустика Кори Роджерса.

В связи с этим Кори Роджерс был уволен, также были уволены с формулировкой "из-за утраты доверия" командир подлодки Кэмерон Альджилани и его старший помощник Патрик Кашин.

Официально до сих пор не известно, какие повреждения получила подлодка. Согласно данным Военно-морского института США, USS Connecticut ударился в гору носом, были пробиты передние балластные цистерны. Также есть неофициальные данные, что был разрушен передний сонар.

Сама по себе авария является загадкой, поскольку американский флот постоянно присутствует в Южно-Китайском море и хорошо знает подводный рельеф. Высказываются предположения, что подлодка столкнулась с неким стационарным подводным объектом Китая.