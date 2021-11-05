Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили двусторонние отношения

Сегодня, в преддверии дня инаугурации, избранному президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер поздравил узбекистанского коллегу с победой на выборах и пожелал ему больших успехов в работе над обеспечением благополучия и процветания народа республики.

Шавкат Мирзиеев в ответ поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с грядущим Днем Победы в Карабахской войне, пожелав мира и дальнейшего прогресса.

Президенты поговорили об укреплении и расширении отношений двух республик, находящихся на уровне стратегического партнерства. Азербайджан и Узбекистан стабильно наращивают показатели товарооборота и совместных предприятий в самых разных сферах экономики.

В следующем году в Баку состоится национальная промышленная выставка Узбекистана, сейчас ведется подготовка заседаний Межправкомиссии и Делового совета.

Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев обсудили возобновление авиасообщения между Баку и Ташкентом, подчеркнули значимость организации совместных культурных мероприятий, обменялись мнениями по повестке следующего саммита Тюркского совета и рассмотрели график двусторонних встреч высшего уровня.