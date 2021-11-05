Иран заявил, что обогатил более 210 килограммов урана до 20%

Агентство по атомной энергии Ирана заявляет, что его запасы 20% обогащенного урана достигли более 210 килограммов, что стало последним шагом в преддверии предстоящих переговоров с Западом по ядерной программе. Цифра, приписываемая представителю агентства Бехрузу Камальванди, была приведена в сообщении полуофициальных информационных агентств Tasnim и Fars.

ABC News отмечает, что согласно ядерной сделке 2015 года между Тегераном и мировыми державами, Иран не должен был обогащать уран выше 3,67%. Обогащенный уран выше 90% может быть использован для ядерного оружия. После месяцев задержек Европейский союз, Иран и США объявили в среду, что непрямые переговоры о возобновлении сделки возобновятся 29 ноября в Вене.

США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе, но Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия пытались сохранить соглашение. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) обещает Ирану экономические стимулы в обмен на ограничения его ядерной программы и призвана помешать Тегерану разработать ядерную бомбу. ИРИ утверждает, что его программа носит мирный характер. Камальванди также сказал, что до сих пор ИРИ произвело 25 килограммов урана с обогащением до 60% - уровень, который физически могут производить только страны, обладающие ядерным оружием.

Нарушение Тегераном условий СВПД рассматривается как попытка оказать давление, в частности, на Европу. 15 сентября глава ядерной службы Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран удалил камеры наблюдения, принадлежащие Организации по наблюдению за использованием атомной энергии ООН, из-за невыполнения обязательств другими сторонами, подписавшими ядерную сделку. На прошлой неделе президент США Джо Байден и европейские лидеры раскритиковали Тегеран за то, что он продолжает обогащать уран до более высоких уровней.