ЕНД уехала из Тбилиси митинговать в Рустави

Как сообщил сегодня лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, партийный митинг пройдет завтра не в Тбилиси, а в Рустави, непосредственно у тюрьмы, где сейчас отбывает шестилетний срок основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Такое решение было принято из-за ухудшения состояния голодающего в тюрьме политика. "Ситуация очень тяжелая. Жизненные показатели Михаила Саакашвили ухудшаются с каждым днем, и мы должны действовать, чтобы пресечь историческую несправедливость и не допустить того, что сделает нас преступниками в глазах истории", - сказал Мелия.

В связи с этим он заявил, что стартующая завтра в 16:00 по московскому времени акция протеста будет "растущей и перманентной", к нему присоединятся другие регионы Грузии. "Мы не разойдемся, пока не спасем Саакашвили и не добьемся его перевода в мультифункциональную клинику. Это должно произойти, пока он не впадет в кому", - поставил задачу акции лидер ЕНД, пишет Спутник-Грузия.