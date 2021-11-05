Казбек Коков отказался продлевать выходные в Кабардино-Балкарии

Как сообщили сегодня в пресс-службе главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, руководитель региона не станет продлевать период нерабочих дней, поскольку прекратились скачки суточной заболеваемости коронавирусом.

"Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики", - приводит слова Кокова ТАСС.

Таким образом, с 8 ноября вся республика возвращается к обычной жизни: рабочие выходят на работу, школьники – в школы. При этом сохранятся санитарно-эпидемиологические требования и режим QR-кодов для посещения общественных мест.

Исключение – колледжи и организации дополнительного образования, которым рекомендовано продолжать работать онлайн. Непривитым неработающим гражданам от 60 лет и старше рекомендовано остаться на самоизоляции.