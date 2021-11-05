В Эрзуруме представили выставку "Победа в Карабахе"

В честь грядущей первой годовщины победы освободительной армии Азербайджана над оккупационными войсками Армении в восточной турецкой провинции Эрзурум сегодня открылась выставка "Победа в Карабахе".

В районе Якутийе местная администрация, Технический университет имени Ататюрка и Технический университет Эрзурума организовали выставку фотодокументов о ходе Отечественной войны Азербайджана, пишет Анатолийское агентство новостей.

Как отметил губернатор Эрзурума Окай Мемиш, выставка посвящена памяти погибших в войне и празднованию победы братского азербайджанского народа над агрессором. Также он подчеркнул, что тюркские народы не претендуют на чужие территории, но и не отдадут никому свои.

Генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, в свою очередь, сообщил, что гордится победой освободительной азербайджанской армии над оккупантами.