COVID-19 наступает на Крым

Ситуация с коронавирусом в Крыму на протяжении месяца становится все более напряженной. 99721 случай зафиксирован на полуострове с начала пандемии. Со 2 октября 2021 года COVID-19 стал набирать серьезные обороты, когда был зафиксирован 421 случай заражения за сутки. С тех пор статистика антирекорда обновляется ежедневно, и уже на момент 29 октября цифра достигла отметки 700.

По информации министерства здравоохранения Крыма за прошедшие сутки на 4 ноября количество заболевших увеличилось до 752. Несмотря на предпринимаемые ограничительные меры, число заболевших продолжает расти.

Ограничения-2021

В Крыму с 25 октября 2021 года введен режим повышенной готовности. Глава республики Сергей Аксенов постановил разрешить посещение ресторанов, кафе, столовых, баров, фудкортов, клубов, дискотек, СПА-салонов, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте надлежащего срока годности (не более 7 дней). Кроме того, с 25 октября всем жителям Крыма, которым больше 65 лет, не рекомендуется выходить на улицу без экстренной необходимости. ”Комендантский час” с 23:00 до 08:00 установлен для ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и других общепитов. Исключение составляют заведения, в которых можно приобрести еду на вынос.

3 ноября Аксенов внес поправки в Указ о мерах повышенной готовности. Глава республики сообщил, что гражданам полуострова не нужно предоставлять QR-коды, справки о вакцинации или результаты ПЦР-теста для того, чтобы попасть в госучреждения.

Вакцинация в Крыму

В связи с ограничительными мерами, а также с напряженной эпидемиологической обстановкой на полуострове число людей, собирающихся пройти вакцинацию, стремительно растет. По данным пресс-службы правительства Севастополя, ”если по состоянию на 15 октября в регионе первым компонентом было привито 148857, а вторым – 137447, то на сегодняшний день первую прививку сделали уже 190781 человек, вторую – 159548. Таким образом, за последние две недели произошел резкий рост – первым компонентом привились 41924 человека, вторым – 22104. Ранее прививалось всего порядка 10 тыс. за двухнедельный период”. В Симферополе работает 12 пунктов вакцинации, в том числе дополнительные передвижные амбулатории. По словам Аксенова, в Симферополе – самые длинные очереди из желающих получить прививку, поэтому все пункты должны работать исправно, по графику.

Уголовные дела

Недобросовестные граждане, решившие получить выгоду из сложившейся ситуации, были разоблачены сотрудниками МВД. По словам полиции, преступники [сотрудники медицинских учреждений] подделывали сертификаты о вакцинации и выдавали их всем желающим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Подозреваемые могут лишиться свободы на срок от двух лет.

Власти Крыма подчеркивают, что необходимо сохранять спокойствие и социальную дистанцию, не посещать места скопления людей и воздержаться от пребывания в больших компаниях. Здоровье – основополагающий элемент комфортной жизни. И в случае заражения COVID-19 сделанная вовремя вакцина с большой вероятностью облегчит проявляющиеся симптомы. Будьте бдительны, обращайтесь за медицинской помощью и не покидайте дома, если чувствуете недомогание. Не стоит забывать, что в условиях пандемии каждый несет ответственность не только за себя, но и за окружающих.