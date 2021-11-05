Муса Мара: разрушения в Карабахе вызвали у меня разочарование

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19" выступил экс-премьер министр Мали Муса Мара. В своей речи он подчеркнул, что разрушения в Карабахе, совершенные за годы армянской оккупации, вызвали у него разочарование.

"Надеюсь, что больше не будет войны и в регионе установится мир, который является одним из самых важных вопросов в современном обществе", - заявил бывший председатель правительства Мали.

Также Мара заявил, что VIII Глобальный Бакинский форум является значительной платформой для международных дискуссий о мире в период послепандемической истории.

Напомним, что VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", организованный Международным центром Низами Гянджеви под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева стартовал накануне и продлится до 6 ноября. По традиции в нем участвуют политики высокого уровня из более 40 стран мира, включая экс-президентов и экс-премьер-министров, а также члены международных и неправительственных структур.